Sbanda con il camion, autista 22enne precipita nel dirupo e muore | Traffico bloccato - Tuttoggi

Al momento è in corso il recupero del corpo, con l’ausilio di un elicottero, proprio da parte dei vigili del fuoco di Cagli, in collaborazione con il Soccorso Alpino marchigiano.

Chiuso temporaneamente il tratto della statale 3 Via Flaminia tra gli svincoli di San Geronzio e Cantiano, in entrambe le direzioni. Interdetta al traffico anche la Contessa da Madonna del Ponte (Gubbio). La riapertura avverrà non appena saranno concluse le operazioni tuttora in corso.