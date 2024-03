Saxa, riunito tavolo nazionale "Priorità è garantire sostegno ai lavoratori" - Tuttoggi.info

L’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni ha fatto sapere: " Auspichiamo che la concessione della cassa sia un tassello in più, che permetta all’impresa di superare le difficoltà produttive e favorire la ripresa dell’operatività aziendale"

Oggi (14 marzo) i Ministeri del Lavoro e delle Imprese Made in Italy, le organizzazioni sindacali, Confindustria e Saxa Gualdo S.p.a. si sono tutti seduti al tavolo per l’espletamento dell’esame congiunto finalizzato al ricorso alla Cigs (Cassa Integrazione Straordinaria) per area di crisi industriale complessa.

“L’incontro odierno – ha fatto sapere l’assessore regionale allo Sviluppo economico Michele Fioroni – è frutto di un lungo lavoro di collaborazione avviato tra le parti, che trova la sua espressione anche attraverso il tavolo nazionale, fortemente voluto da Regione Umbria e Sviluppo lavoro Italia”.

“La nostra priorità – ha affermato l’assessore – è quella di garantire un sostegno ai lavoratori attraverso tutta la strumentazione, regionale e nazionale, disponibile. Auspichiamo che la concessione della cassa sia un tassello in più, che permetta all’impresa di superare le difficoltà produttive e favorire la ripresa dell’operatività aziendale ed eventuali percorsi volti a valorizzare l’asset industriale, così da permettere alla Saxa Gualdo S.p.A. di riacquistare l’originario valore industriale”.