"Sapori in Musica", mercatino a km 0 con assaggi e degustazioni al Giardino dei Lettori di Orvieto - Tuttoggi

“Sapori in Musica”: una selezione delle migliori locali produzioni agroalimentari di filiera corta

“Sapori in Musica”: è questo il nome della degustazione inserita nel cartellone della rassegna estiva che dal 27 giugno ha allietato le serate orvietane con musica, cultura, danza e cinema in uno dei luoghi più suggestivi della Rupe. A suggellare l’appuntamento del 20 agosto dal titolo “L’allegria salverà il mondo”, che vedrà in concerto gli studenti della scuola di musica A. Casasole, saranno, appunto, i prodotti enogastronomici dell’Orvietano. Per due ore una selezione delle migliori produzioni agroalimentari di filiera corta, provenienti da aziende agricole del territorio, si offriranno al palato dei presenti. Ad anticipare gli assaggi, a partire dalle ore 18:00 con ritrovo a Piazza Cahen, come da consueta formula, il trekking urbano a cura di Ssd Sport e Sociale Srl “Le acque della Rupe”.

Un’occasione per celebrare l’importanza dell’acqua

“In un momento così delicato – spiega il partenariato – abbiamo pensato di celebrare l’importanza e la funzionalità dell’acqua che caratterizza anche la rupe di Orvieto”. “Dalle opere più recenti, come la Funicolare di Orvieto, viaggeremo a ritroso nel tempo sulle tracce dell’acquedotto medievale e dei pozzi più significativi, che, nel loro attuale assetto, risultano addirittura legati intimamente al cantiere per la costruzione del Duomo. Inoltre evidenzieremo le similitudini e le differenze con le tecniche di costruzione dei pozzi degli Etruschi, popolazione che diede a Orvieto un’infrastruttura cittadina organizzata.

“O.R.VI.ET.A.N.O”, un progetto finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022

“O.R.VI.ET.A.N.O” è un progetto finanziato nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022. Alla base un partenariato pubblico-privato composto dal Comune di Orvieto, da 8 aziende agricole del territorio. E ancora, da 6 imprese artigiane e turistiche, da 5 partners tra associazioni culturali ed enti di formazione.