SanValentinoJazz 2020, tutto pronto per la kermesse musicale - Tuttoggi

Tre giorni di musica e di amore, per rinnovare – a due anni di distanza dall’ultimo appuntamento – il feeling fra la città dell’acciaio e il jazz. Tutto pronto per SanValentinoJazz 2020, kermesse musicale organizzata da Confartigianato Imprese Terni in collaborazione con Bipede & Booking Production. I dettagli della manifestazione che si svolgerà a Terni dal 13 al 15 febbraio prossimi verranno svelati nella conferenza stampa che si terrà il 5 febbraio alle ore 11 nella sede della Camera di Commercio di Terni. Fra gli artisti di punta figurano nomi internazionali del jazz come Michael Rosen, Joy Garrison, Antonello Salis, Toti Panzanelli, Alessandro Bravo, Joy Grifoni. Prevista anche l’esibizione della street band ‘Gli Sbandati’ per le vie del centro cittadino. Fra ‘la via del jazz’ – con musica in filodiffusione -, contest e la mostra fotografica itinerante dedicata agli scatti del grande e indimenticato Sergio Coppi, le sorprese non mancheranno.