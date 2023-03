Sansepolcro, conto alla rovescia per le Fiere di Mezzaquaresima, torna anche esposizione bestiame

Quest’anno tornano anche, tra gli altri, lo street food in Piazza Torre di Berta, La Fiera di Porta Romana con artigiani e hobbisti, esposizione di auto e moto nel Salone di Porta Fiorentina e la Fiera del Bestiame gestita dall’Unione dei Comuni, che come da tradizione di svolgerà dal 23 al 25 marzo nell’area ex Foro Boario (non effettuata l’anno scorso perché vi era la sede del centro vaccinale).

“Siamo ripartiti lo scorso anno dopo lo stop imposto dalla pandemia in cui eravamo vincolati dalle direttive anti Covid – spiega l’assessore alla Cultura, Turismo e Commercio Francesca Mercati – per cui diciamo che dopo il ritorno del 2022, questa volta riabbracceremo le nostre Fiere nella loro interezza. L’iniziativa riprenderà la sua consueta veste, quella avuta ogni anno fino al 2019, e questo è sicuramente un obiettivo che ci eravamo prefissi come amministrazione comunale e che farà felice la popolazione e i tanti ospiti”.

Sarà l’ultima settimana anche per il Luna Park che fino domenica 26 marzo, nel parcheggio del Palazzetto dello sport, è aperto per il divertimento di grandi e piccini con tantissime attrazioni.