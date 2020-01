Sanremo, Monica Bellucci dà forfait "Non ci sarò per cause di forza maggiore" - Tuttoggi

Monica Bellucci non andrà più al Festival di Sanremo 2020. La diva tifernate fa dunque dietrofront dopo l’entusiasmante annuncio di Amadeus nei giorni scorsi.

L’attrice, attraverso il suo ufficio stampa, ha fatto sapere: “Il Signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo per cause di forza maggiore non siamo riusciti nel nostro fine. Auguro un bel Festival a lui e al suo team e spero in un’altra possibilità nel futuro”.

Nessun ulteriore dettaglio. Non si sa se il forfait possa essere legato alle polemiche di questi giorni su Amadeus, la cui frase su Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e co-conduttrice scelta dal presentatore, è stata giudicata sessista (“E’ una donna che sa stare un passo indietro al suo compagno”, ndr).