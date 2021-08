Sanitari no vax, mille diffide spedite da Asl 1 e 2

In Umbria prima dose inoculata al 99,6% degli operatori | Simona Meloni ribadisce l'importanza della sua proposta di legge regionale

Sanitari no vax, le Asl 1 e 2 spediscono oltre mille diffide. Si tratta di personale sanitario o che lavora in strutture per le quali è in vigore l’obbligo del vaccino anti Covid. Un “campanello d’allarme” per la vice presidente dell’Assemblea legislativa umbra, Simona Meloni. Che ricorda come, nonostante l’iter di verifica, adottato anche all’interno delle Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, il richiamo al rispetto delle norme nazionali in materia e le recenti sentenze che ribadiscono come il vaccino sia “un requisito essenziale che può legittimare anche la sospensione senza stipendio, nella nostra regione permangono troppo incertezze procedurali che impediscono, di fatto, di mettere le strutture sanitarie pubbliche e private in piena sicurezza”.

In base alla normativa nazionale in vigore, gli operatori sanitari che senza giustificato motivo rifiutano di vaccinarsi, se non possono svolgere altra mansione, vengono temporaneamente sospesi senza stipendio.

Vaccini, la proposta di legge Meloni

“Spiace – commenta Meloni – dover constatare che la mia proposta di legge

regionale, in materia di esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli

operatori sanitari, sia stata accantonata dall’attuale maggioranza, tanto

da non essere stata neppure discussa in Commissione, quando avrebbe potuto anticipare e rafforzare le misure di controllo e disincentivo ai

comportamenti no vax”.

“Come noto – osserva la consigliera Pd – le Regioni non possono

legiferare nel merito dell’obbligo, ma possono deliberare, come ha fatto la

Puglia, in merito all’accesso nelle strutture sanitarie, al controllo e alle

responsabilità. Non ultimo – aggiunge – credo che se fossimo già stati

dotati di strumenti normativi che autorizzino i vertici delle autorità

sanitarie a comminare sanzioni pecuniarie, tra i 500 e i 5000 euro, a quanti

lavorano nel mondo della sanità senza aver assolto l’obbligo vaccinale,

questo fatto sarebbe stato di grande aiuto”.

“Mi auguro quindi – continua Meloni – che l’iter della mia proposta

possa riprendere quanto prima cosi da approvare una legge di civiltà, che

protegge i più deboli e i più fragili, riconoscendo la libertà di ognuno

fin tanto che non va a ledere quella altrui, come nel caso degli operatori

sanitari -conclude -, che hanno l’obbligo e il dovere etico e deontologico di

fare di tutto per non mettere a rischio i propri pazienti”.

Operatori sanitari, il punto sui vaccini

Ad oggi (lunedì 9 agosto) gli operatori sanitari vaccinati con una dose in Umbria sono 30.805 e 28.049 con una prima dose. Nel livello di immunizzazione l’Umbria è poco sopra la media nazionale (95% contro il 94% del dato italiano), mentre con la prima dose la copertura è del 99,6%.