Sanità, Bori nel dipartimento di Formazione medica del Pd

Il capogruppo del Partito democratico in Assemblea legislativa, Tommaso Bori, entra nel dipartimento nazionale di Formazione Medica del Partito Democratico. E che domani parteciperà all’evento nazionale “Come sarà nel futuro la convivenza con il virus?” in videoconferenza.

Gli ospiti del talk

Si tratta, spiega Bori, di “una iniziativa promossa da Stefano Manai, responsabile formazione medica del Pd, in cui si confronterà con Brando Benifei, capodelegazione Pd al Parlamento Europeo, Elena Carnevali, capogruppo PD in Commissione Affari Sociali, Pierluigi Lopalco, coordinatore task force della Regione Puglia e Ordinario di Igiene all’Università di Pisa, Simona Malpezzi, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, e Roberto Monaco, segretario nazionale Fnomceo”.

Fase due, strategie chiare

Bori ritiene che questo evento costituisca un momento “importante” per parlare della nuova fase: “ci si è concentrati molto sul quando riaprire e troppo poco sul come. Servono strategie chiare per superare l’emergenza e passare alla convivenza con il virus fino alla campagna vaccinale. Un nuovo consesso e una nuova sfida – conclude – in cui portare l’esperienza e la passione della buona sanità umbra e delle migliaia di operatori sanitari che ogni giorno lavorano senza sosta con passione e professionalità per contrastare la pandemia“.