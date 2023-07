Sangemini Classic, da Silke Pan a "La Nota in più": al via la 23a edizione del festival - Tuttoggi.info

“Il tema è nato in seguito a un incidente a causa del quale sarei potuta diventare disabile".

Il Sangemini Classic, quest’anno alla 23esima edizione, si terrà dal 23 luglio al 12 agosto.

“OLTRE” il limite… la Pace” è il titolo di quest’anno. “Il tema è nato in seguito a un incidente a causa del quale sarei potuta diventare disabile”, racconta Virna Liurni, direttore artistico del festival. “Il nostro festival è apprezzato dai musicisti nazionali e internazionali, e molti artisti saranno per la prima volta in Umbria a presentare le loro opere”.

Il programma

A dare il la, il 23 luglio in Piazza Duomo, “La Nota in più”, la prestigiosa orchestra di ragazzi autistici.

Il 31 luglio dalla Svizzera arriverà a San Gemini Silke Pan, l’acrobata svizzera diversamente abile. Poi i danzatori dell’arena di Verona Luca Condello ed Elisa Cipriani, insieme al pianoforte espressivo e sensoriale di Virna Liurni.

Il 6 agosto sarà la volta della canzone napoletana, con il tenore Rosario Totaro. Il 12 agosto il festival si chiuderà con “Dalla meditazione al giubilo”: a esibirsi l’ensemble trombe FVG Fondazione Santa Cecilia, diretta da Giovanni Vello.

La XXIII edizione del Sangemini Classic è organizzata grazie ai contributi e ai patrocini della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, di Regione Umbria, Comune di Terni, Comune di San Gemini, Camera di Commercio dell’Umbria.