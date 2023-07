San Venanzo e villa Faina teatro a cielo aperto grazie al "Festival Musica d'Autore" - Tuttoggi.info

Il Festival di Musica d'Autore si San Venanzo registra 4mila presenze. Villa Faina protagonista, la soddisfazione degli organizzatori

Hanno toccato quota 4mila le presenze per la 13esima edizione di “In… Canto d’Estate, Festival di Musica d’Autore”, la manifestazione che si è tenuta al parco di Villa Faina a San Venanzo dal 6 al 9 luglio scorsi. La kermesse è stata organizzata dalla pro loco, con il patrocinio del Comune, della Regione Umbria e del Gal Trasimeno Orvietano e il sostegno dei fondi del “Psr per l’Umbria 2014-2022”.

Successo per la kermesse di San Venanzo

“La manifestazione anche quest’anno è stata un successo – commenta il direttore artistico Filippo Pambianco – sono state quattro serate in crescendo con i concerti di Simone Cristicchi & Amara, dei Dirotta su Cuba, di Sandro Presta e degli Sbam che hanno entusiasmato il pubblico presente. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, frutto di un lavoro corale di una piccola realtà. È stata l’occasione per comprendere a pieno quanto bello sia essere parte di una grande famiglia, tra risate, scherzi e battute ma anche discussioni e confronti accesi. Quella di quest’anno è stata sicuramente un’edizione difficile sotto tanti punti di vista: per l’organizzazione, perché andavamo incontro ad una nuova formula, e per quello che era il nostro morale nei mesi passati, dovuto alle difficoltà avute negli anni precedenti a causa della pandemia. A vincere però è stata la nostra unione e l’affetto che ci lega gli uni agli altri ed al nostro paesello. Un ringraziamento doveroso e sentito va a tutti gli amici della Pro Loco che ci hanno supportato ed aiutato, dai più piccoli ai più grandi. Senza di loro niente di tutto questo sarebbe stato possibile”.

Villa Faina teatro a cielo aperto

“Un ringraziamento va anche – conclude Pambianco – a tutti coloro che ci hanno seguito e hanno reso la Villa un teatro a cielo aperto, piena di luci, persone e vita”. Soddisfatti di questo successo anche la presidente della Pro Loco Elisa Pambianco ed il sindaco di San Venanzo Marsilio Marinelli. Appuntamento a luglio 2024 per altri quattro giorni di grande musica – con quasi tutti i concerti ad ingresso libero – e buon cibo.