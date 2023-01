San Valentino Terni, torna Cioccolentino | Il programma - Tuttoggi

San Valentino, Terni si prepara per la festa del santo patrono dell'amore. Tutto pronto per Cioccolentino, il programma

“Far innamorare una persona significa trovare la chiave dell’amore”. E’ proprio la chiave dell’amore il claim scelto per la 19esima edizione di Cioccolentino, Festival nazionale del cioccolato che si terrà a Terni, città del Santo dell’amore San Valentino, dal 10 al 14 febbraio. Il claim di questa nuova edizione vuole essere un invito a tutte le persone che cercano l’amore di trovare la chiave giusta per aprire il cuore della persona amata. E per chi ha trovato la dolce metà la chiave serve sempre per rinnovare l’amore e farlo rafforzare. Cioccolentino è un evento che unisce la dolcezza del cioccolato trasformando la città di Terni nella capitale dell’amore che ogni anno fa registrare oltre 150.000 visitatori e che ha come obiettivo quello di promuovere e valorizzare il cioccolato e la pasticceria in tutte le molteplici forme e tipicità.

San Valentino, a Terni torna Ciccolentino

È una dolce meta al gusto di cioccolato quella che attende a Terni per tutti gli innamorati e gli amanti del cibo degli Dei. Con l’arrivo delle festività di San Valentino, nella suggestiva cornice del centro cittadino, che per l’occasione si accenderà con scintillanti luci ed addobbi di cuori luminosi (dal 20 gennaio al 25 febbraio), choco point e Love Point che saranno lo scenario perfetto per dolci scatti per immortalare la dolce giornata vissuta.