San Valentino, la Polizia celebra l’amore e diventa social su Facebook e Instagram

Terni, città di San Valentino, luogo simbolo della festa degli innamorati e custode della storia e delle spoglie del Santo; Terni, città dell’amore, quell’amore nella più ampia accezione del termine, inteso come lealtà, comprensione e rispetto del prossimo, concetti che la Polizia di Stato ha fatto propri nello svolgimento della sua attività, nei servizi quotidiani per garantire sicurezza e migliore qualità di vita a tutti i cittadini, in particolar modo alle fasce considerate più deboli, come gli anziani, i bambini e le donne, quelle donne spesso abusate proprio da chi dice di amarle.

E per sugellare questo patto d’amore tra Terni e la Polizia di Stato, la Questura ha realizzato degli scatti, che ritraggono la Volante in mezzo alla gente, sullo sfondo della città in festa, fotografie che verranno pubblicate domani sulle piattaforme social Facebook e Instagram, ulteriore espressione della propria attualità e sensibilità nei confronti del mondo circostante.

