San Sisto, nasce hub culturale punto di aggregazione sociale e rigenerazione urbana

A San Sisto (via Gerardo Dottori 90) nasce un hub culturale – “Spazio Mai” – con l’obiettivo di essere un punto di aggregazione sociale e rigenerazione urbana. L’inaugurazione è in programma domani, 28 settembre, dalle ore 19. A promuovere l’iniziativa è la compagnia teatrale Occhisulmondo, che, dopo un periodo terribile per il settore dello spettacolo dal vivo, fatto di teatri, spazi e luoghi per la comunità chiusi, riparte da se stessa, dando vita a un hub culturale destinato a percorsi di formazione professionale ma anche ad appassionati delle arti dello spettacolo, del cinema e delle arti performative.

Laboratori, workshop, shooting fotografici, registrazioni audio, eventi e Incontri pubblici: l’associazione Occhisulmondo trova nel progetto Spazio Mai una sede per la compagnia teatrale professionale e il proprio lavoro di produzione artistica ma, soprattutto, un punto di partenza e radicamento nel territorio dove è nata dodici anni fa, con l’obiettivo di porsi come centro di aggregazione e di rigenerazione urbana attraverso l’attivazione e la condivisione di percorsi e progetti culturali multidisciplinari.