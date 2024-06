San Giustino torna ad essere la "Montecarlo dei Kart", sul circuito cittadino attesi oltre 100 piloti - Tuttoggi.info

Conto alla rovescia per domenica 30 giugno, si tratta di una delle tradizioni più antiche della città, nata nel 1983 | Ecco il programma

Torna la Gara nazionale Kart di San Giustino. L’appuntamento previsto per domenica 30 giugno – nel circuito cittadino che da oltre 40 anni (dal 1983) ospita la gara – è stato presentato nei giorni scorsi a Perugia alla presenza del presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, del presidente Aci Perugia Ruggero Campi, del presidente Sgs Eventi Mario Pieracci e dal sindaco di San Giustino Stefano Veschi.

“Gli abitanti di San Giustino aspettano questo evento come un momento di festa importante”, ha detto il sindaco, seguito dal presidente di Aci Perugia Campi che ha invece sottolineato come la gara di San Giustino sia “la Montecarlo dell’Umbria per i kart, che si va ad inserire accanto a quella di Bocca Trabaria e alle due gare in salita di Orvieto e Gubbio”.

“Per la prima volta – ha detto Pieracci di Sgs Eventi – siamo organizzatori diretti, dopo un percorso che ci ha portato a chiedere la licenza. Siamo affiliati al Coni e abbiamo potuto formare anche commissari di percorso”. Confermato il percorso degli anni passati, di circa un chilometro, con tutte le categorie del kart nazionale. Come da tradizione, la domenica sarà preceduta dalla ‘cena del pilota’ del sabato sera (29 giugno).

“Questa manifestazione – dicono gli organizzatori – rappresenta un’importante tradizione locale e un’occasione per mettere in mostra competenze e passione degli abitanti per gli sport motoristici. In aggiunta San Giustino si distingue per il suo impegno nella promozione della sicurezza stradale tra i più giovani. SGS Eventi ASD, in collaborazione con associazioni, istituzioni e scuole, ha ideato e realizzato un evento dedicato alla sicurezza su strada per bambini. Questo progetto educativo mira a sensibilizzare i più piccoli sulle norme di sicurezza stradale attraverso attività ludiche e didattiche, contribuendo a creare una comunità più sicura e consapevole”.

Programma

Ore 8.30 – 9.00: Registrazione e briefing dei piloti

9.00 – 10.00: Prove Libere

10.00 – 11.00: Qualifiche cronometrate per determinare posizioni di partenza per la prefinale

11.00 – 11.15: Briefing dei piloti dove vengono spiegate le regole

11.15 – 13.30: Prefinali

13.30 – 14.30: Pausa Pranzo

15.00 – 18.00: Finali

18.00 – 19.00: Cerimonia di premiazione vincitori e chiusura dell’evento