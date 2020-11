San Giustino, niente Presepe vivente a Castello Bufalini "Scelta sofferta ma necessaria" - Tuttoggi

“Un velo di nostalgia ci avvolge il cuore guardando viali e giardini vuoti del Castello Bufalini, laddove negli anni passati aveva luogo il Presepe vivente”.

Sono le parole dell’assessore alla Cultura di San Giustino Milena Crispoltoni Ganganelli che, con particolare dispiacere, comunica il rinvio al prossimo anno della sacra rappresentazione.

“Il comitato organizzativo, le associazioni e privati cittadini, uniti dall’attaccamento alle tradizioni e dal senso di appartenenza al territorio, con un lavoro generoso e certosino, sono riusciti a realizzare ogni anno qualcosa di unico e suggestivo per l’intera comunità e le migliaia di visitatori che hanno reso omaggio a ciò che la Natività rappresenta ma anche a tutti coloro che per mesi avevano lavorato per realizzare il Presepe Vivente”.

“Nel ringraziare tutti coloro che hanno fatto vivere questa magia che ci ha coinvolto ed emozionato, vista l’attuale situazione legata all’epidemia da Covid-19, – conclude l’assessore – siamo costretti a comunicare l’impossibilità a realizzare il Presepe Vivente, con la speranza di poterci ritrovare insieme il prossimo Natale”.