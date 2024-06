San Giustino, inizia l'era Veschi | Insediato nuovo Consiglio comunale, ecco la giunta - Tuttoggi.info

Sara Marzà nominata vicesindaco, confermati in giunta Andrea Guerrieri e Simone Selvaggi

Si è insediato oggi pomeriggio (24 giugno) il nuovo Consiglio comunale di San Giustino, che vede l’esordio da sindaco di Stefano Veschi, già ex vice dell’uscente Paolo Fratini e rappresentante della coalizione di centrosinsitra.

Dopo l’elezione del presidente dell’assise Elisa Torrini (proposta dalla maggioranza e “condivisa” dall’opposizione – astenutasi – nella direzione di “una immediata pacificazione”) il primo cittadino ha prestato giuramento e comunicato gli assessori della sua giunta.

Il sindaco Veschi – che si è tenuto per sé le deleghe a Politiche di vallata, Politiche agricole, Protezione Civile, Polizia locale, Sicurezza, Sanità, Sport, Promozione cultura della legalità – ha nominato vicesindaco Sara Marzà, affidandogli pure Urbanistica, Edilizia, Politiche per l’abitare, Ambiente, Transizione ecologica, Energia.

Tra gli assessori confermati Andrea Guerrieri (Bilancio e tributi, Semplificazione, Trasparenza, Affari generali, Personale, Servizi demografici, Relazioni sindacali, Formazione, Comunicazione, Innovazione digitale, Partecipazione e cittadinanza attiva) Simone Selvaggi (Lavori pubblici, Patrimonio, Viabilità e trasporti, Arredo, Riqualificazione urbana, Abbattimento barriere architettoniche). Esordio per Enzo Franchi (Servizi sociali, Scuola, Politiche giovanili dell’adolescenza, Integrazione servizi sanitari) e Loretta Zazzi (Cultura, Turismo, Pari opportunità, Gemellaggi, Eventi, Economia di vicinato, Commercio, Artigianato).

“Sono onorato di questo incarico che andrò a ricoprire con molto entusiasmo – ha dichiarato Veschi – Ci metterò tutto me stesso, impegnandomi in maniera trasparente, reale e in un rapporto di collaborazione e partecipazione. Cercheremo di amministrare il Comune di San Giustino in maniera collaborativa, cercando di prendere spunti e indicazioni anche da tutto il Consiglio. Io credo infatti che dovremmo lavorare tutti insieme, cercando di partire da chi ha più bisogno, dare possibilità a tutti, mettendo insieme inclusione sociale e merito. Partiamo subito con forza ed entusiasmo, invito tutti i consiglieri a farlo in maniera collaborativa”.

Questa la composizione del nuovo consiglio comunale:

Maggioranza

San Giustino Partecipa

Simone Selvaggi

Sara Marzà

Elisa Torrini (presidente del Consiglio)

Loretta Zazzi

Andrea Guerrieri

Corrado Fontanelli (capogruppo)

Laura Mancini

Enzo Franchi

Alessio Emanuele Fiorucci

Silvia Del Bene

Carlo Pieracci

Minoranza

San Giustino nel Cuore

Corrado Belloni (capogruppo)

Luciana Veschi

Giacomo Buitoni

San Giustino nel Cuore