San Giustino, approvato bilancio di previsione “Investimenti per oltre 7.500.000 euro”

Investimenti per oltre 7.500.000 euro. E’ questo il dato che più colpisce dall’analisi del bilancio di previsione di San Giustino, approvato nella recente seduta del Consiglio comunale (venerdì 22 febbraio).

“Sono risorse notevoli per un Comune delle nostre dimensioni e sono il frutto di un lavoro importante portato avanti per tutta la legislatura, durante la quale abbiamo intercettato finanziamenti regionali ed europei frutto di una progettazione di elevata qualità – spiega Simone Selvaggi, assessore con delega al Bilancio – Con questi interventi prosegue il lavoro di riqualificazione del corposo patrimonio pubblico presente sul nostro territorio. Il tutto abbinato a una sana gestione delle casse comunali certificata dalla riduzione dell’indebitamento che, con l’approvazione di questo documento, scende a circa 5.500.000 euro dagli oltre 9.000.000 del 2014”.

Tra le voci principali d’investimento ci sono oltre 800.000 euro per asfalti e manutenzione stradale, 465.000 euro per la palestra di Selci Lama, 480.000 euro per la scuola media del capoluogo; oltre 400.000 euro per i nuovi loculi cimiteriali, 2.400.000 euro per la variante stradale, circa 1.400.000 euro per il progetto “Connessioni verdi” che interesserà diverse zone del capoluogo.

“Con questo bilancio salgono a 14 milioni di euro le risorse che il Comune di San Giustino ha investito in questa legislatura, pari a circa 1200 euro per ognuno dei nostri 11.300 concittadini – dichiara il sindaco Paolo Fratini – che se rapportati al buon risultato ottenuto dal Comune di Perugia, con 100 milioni investiti e gli oltre 166mila abitanti, sono esattamente il doppio. Sono previsti anche numerosi piccoli interventi su diversi punti del territorio che durante il confronto con la cittadinanza sono emersi come non più rinviabili”.

