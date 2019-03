San Giustino, al via il ‘Piano asfalti’ 2019 | Fondi stradali nuovi in 26 zone del Comune

Viste anche le buone condizioni meteorologiche di questo periodo, a San Giustino ha preso il via il piano asfalti 2019. Si tratta di un investimento complessivo che ammonta a 812 mila euro e sono state individuate ben 26 distinte aree dove verranno messi in atto gli interventi di sistemazione del fondo stradale, sostanzialmente quelle che presentano attualmente un manto bituminoso danneggiato e pure pericoloso.

“Si tratta di un’opera di manutenzione sia ordinaria che straordinaria, d’importo economico considerevole, che si somma agli altri dell’ultimo triennio fatti dal Comune – commenta Massimiliano Manfroni, assessore ai Lavori pubblici e viabilità – Stamani (giovedì 7 marzo) i lavori sono iniziati da via Umbria, all’altezza della zona industriale Altomare nell’ultimo tratto che collega la zona industriale al centro abitato”.

I lavori proseguiranno secondo il cronoprogramma messo a punto dall’amministrazione in tutte e 26 le aree del progetto. Il primo stralcio delle opere riguarderà la ex Tiberina 3bis, località Sant’Angelo, via XX Settembre, via delle Peschiera, via della Gavina, località Cà del Coccia, Spertaglia, via Deledda (ultimo tratto nella zona di Gabriellone), via della Resistenza (prima della nuova rotonda fino l’incrocio con via Anconetana), via Sant’Anastasio e via Montegrappa. Saranno previsti disagi alla circolazione durante tutto il periodo dei lavori.

