San Giovenale, al via i festeggiamenti per il patrono di Narni - Tuttoggi

L’Offerta dei Ceri

Lunedì 2 maggio, alle ore 21.00, avrà luogo in Cattedrale “De Cereis et Palii Offerendi”. In questa occasione sfileranno in costume medievale i nobili e le magistrature cittadine che dal palazzo comunale si recheranno nella Cattedrale di Narni impugnando un grande cero. Quest’ultimo verrà donato al vescovo di Terni, Narni e Amelia, Francesco Antonio Soddu, in segno di devozione al Santo Giovenale. A mezzanotte, poi, “Acali de San Giovenale”, un inno goliardico dei contradaioli.

Messa e processione

Martedì 3 maggio, per la giornata del patrono, appuntamento alle 10.30 con la solenne messa officiata da monsignor Soddu. Al termine della funzione religiosa partirà dal Duomo la tradizionale processione che attraverserà le vie cittadine con il busto di San Giovenale. Parteciperanno i fedeli, le autorità cittadine, gli esponenti della chiesa e le delegazioni dei terzieri in costume trecentesco.

Corsa Storica: il 3 maggio alle 17.00

Alle ore 17.00, ancora, in piazza dei Priori, si disputerà la Corsa all’Anello Storica. Nella piazza del centro, lungo un percorso in linea con gli statuti risalenti al 1371, si sfideranno quattordici cavalieri dei terzieri di Mezule, Fraporta e Santa Maria. Federico Minestrini, Tommaso Finestra, Ernesto Wilmi Santirosi, Luca Chitarrini e Lorenzo Proietti correranno per Mezule. Per Fraporta Jacopo Rossi, Luca Paterni, Leonardo Piciucchi e Giulio Martelli. Per Santa Maria Tommaso Suadoni, Jacopo Matticari, Cesare Bonanni, Jonathan Anselmicchio e Diego Cipiccia.

Domenica 8 maggio, infine, la Corsa Moderna al Campo de li Giochi.