San Giovanni Profiamma, la denuncia di Gammarota

I problemi della frazione

Gammarota insiste ricordando la preoccupazione dei cittadini per i problemi della frazione, della quale si è interessato “ripresentando un’ulteriore interrogazione sempre sulla viabilità e le incurie di Via Allegri (con 2-3 punti critici in prossimità dei nncc 28-32 e del Molino Bordoni), Via Brunelleschi, Via Amedei e Via Dalla Chiesa, compreso l’ attraversamento critico delle scuole. L’amministrazione già conosce tutti questi problemi dal dicembre del 2019, quando in pompa magna si recò nella frazione ed in una Assemblea promise interventi rapidi; in quell’occasione i cittadini consegnarono anche una raccolta firme, e anche oggi un’altra raccolta è partita. A quest’ultima mia Interrogazioni nell’ultimo Consiglio comunale, sempre il Vice Sindaco Meloni ha risposto in modo vago dimostrando il non interessamento dell’Amministrazione per la frazione di San Giovanni Profiamma. Risposte che Meloni dovrebbe invece dare non tanto al sottoscritto, ma ai tanti cittadini preoccupati, quotidianamente, della propria incolumità sin dall’uscita di casa: numerosi gli incidenti, per ora ancora non gravi, speriamo che l’Amministrazione non aspetti le tragedie per intervenire“.