San Gemini, giovedì 29 giugno lavori di manutenzione sulla rete idrica - Tuttoggi.info

Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di San Gemini: le zone interessate.

Sono in programma, per giovedì 29 giugno dalle 9.00 alle 13.00, lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica nel Comune di San Gemini.

Il cantiere interesserà Via delle Grazie, Via Tullio Bertozzi, Via Socrate, Via Colletrave, Via Del Popolo, Via della Resistenza, Via della Libertà, Via Alberto Violati, Via Ugo Foscolo (cimitero).

Durante l’intervento potrebbero verificarsi intorbidimenti dell’acqua, accompagnati da fenomeni di temporanea mancanza o carenza idrica localizzata. Il Sii metterà a disposizione un servizio potenziato di contact center al numero 800.913.034.