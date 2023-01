San Feliciano, Foligno onora il Santo Patrono

Torna anche la processione per le vie della città. Il 25 e il 26 la Fiera

Giornata di celebrazioni a Foligno in onore di San Feliciano. Le Messe iniziano alle 7.30 poi alle 8.30 animata dall’Unità pastorale Paolo VI e quella delle 9.30 animata dall’Unità pastorale di San Benedetto. Alle 11 ci sarà la Solenne celebrazione eucaristica alla presenza delle autorità civili e militari. A presiedere sarà monsignor Emil Paul Tscherri, nunzio apostolico in Italia.

Torna la processione

Alle 15.30 torna la Processione per le vie della città. Il 25 e il 26 saranno invece i giorni della Fiera, che si svolgerà nella zona dello stadio e del palazzetto dello sport. Per questo, proprio in quell’area, sono previste novità alla circolazione del traffico. In quell’area è vietato il transito e la sosta, con rimozione obbligatoria, a tutti i veicoli, dalle 24 del giorno 25 gennaio alle 24 del giorno 26 gennaio fino al termine della manifestazione fieristica, fatta eccezione per i veicoli nella disponibilità ed in uso agli operatori ambulanti autorizzati a partecipare alla manifestazione e da questi utilizzati per le operazioni di allestimento del banco di vendita e/o per le operazioni di carico-scarico delle merci, per i mezzi di pronto soccorso e/o pronto intervento e per i mezzi di polizia. Diversi anche i sensi unici istituiti per far fronte al traffico.