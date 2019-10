Salvini e Tesei in Umbria per la Lega e per il candidato spoletino David Militoni

A sostenere la candidatura del capogruppo in Consiglio comunale a Spoleto David Militoni in vista delle elezioni regionali di domenica 27 ottobre 2019 sono venuti a Spoleto, in questo fine settimana, il leader nazionale della Lega Matteo Salvini e la candidata alla presidenza della Regione Umbria Donatella Tesei.

Entrambi hanno letteralmente fatto il pieno di consensi nelle loro visite a Spoleto e nei comuni limitrofi del comprensorio quali Giano dell’Umbria e Castel Ritaldi; visite durante le quali hanno incontrato associazioni di categoria, sodalizi e gruppi di cittadini di cui hanno voluto ascoltare le esigenze e con i quali si sono voluti confrontare sulle varie criticità dei comuni e della regione.

Se dal canto suo Donatella Tesei sabato mattina nella città del Festival dei Due Mondi ha avuto il suo bagno di folla prima nella locale sede dell’Avis di Largo Fratelli Cervi e poi nella centralissima Piazza Garibaldi, stesso discorso dicasi per Matteo Salvini che, in questa due giorni spoletina che si è conclusa questa mattina con la visita al penitenziario di Maiano, insieme al candidato della Lega David Militoni ha dapprima incontrato i cittadini della vicina Castel Ritaldi per poi effettuare un vero e proprio tour di Spoleto da Corso Mazzini passando per il Duomo

per poi scendere in Piazza Garibaldi e concludere la sua passeggiata domenicale con il consueto pranzo presso il Ristorante Zengoni dove, davanti ad oltre 300 persone tra militanti, simpatizzanti, amici e curiosi ha

ribadito con forza ancora una volta, il ruolo da protagonista che la Lega rivendica in politica a livello nazionale e regionale dove è accreditata per l’elezione di 6-7 consiglieri sui 12 complessivi di maggioranza.

“L’importante -ha affermato il leader leghista- sarà non disperdere voti e premiare chi proviene da questo territorio e da anni, per questo si impegna”.

