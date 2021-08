Salta la prima panchina in B: il Pordenone chiama Rastelli

Paci esonerato, fatale la sconfitta con il Perugia e la cinquina rimediata dalla Spa

Salta la prima partita in Serie B, dopo sole due giornate. Il Pordenone ha esonerato l’allenatore Massimo Paci e il suo vice, Roberto Guana. Fatali al tecnico le sconfitte all’esordio contro il Perugia di Alvini e la cinquina rimediata a Ferrara contro la Spal.

“Siamo profondamente amareggiati nel prendere questa decisione – dichiara il presidente Mauro Lovisa -. Per la conoscenza di calcio e la dedizione al lavoro di mister Paci e del suo secondo Guana, oltre che per lo spessore umano di entrambi. L’inizio di stagione, purtroppo, è stato davvero negativo – per risultati, ma soprattutto identità di gioco – e abbiamo ritenuto questo provvedimento inevitabile. Una sconfitta per la Società, che – come ripeto sempre – viene prima di tutto: nei momenti positivi quanto in quelli difficili”.

La panchina affidata a Rastelli

La panchina del Pordenone è stata affidata a Massimo Rastelli. Il nuovo allenatore neroverde ha firmato un contratto biennale, con scadenza giugno 2023.

Rastelli, originario di Torre del Greco, nella scorsa stagione era subentrato alla Spal concludendo il campionato di Serie B al settimo posto, a pari punti con Brescia e Chievo. Nel suo importante curriculum spiccano le annate alla guida del Cagliari (vittoria della B 2016/2017 e brillante salvezza l’anno successivo in A), dell’Avellino (triennio con promozione in B e semifinale playoff) e della Cremonese (sempre in B). Agli inizi della carriera mister Rastelli ha allenato Juve Stabia, Brindisi e Portosummaga.

Nella carriera da calciatore, ruolo attaccante, Rastelli ha vestito le maglie, in particolare, di Lucchese, Piacenza, Avellino e Napoli.