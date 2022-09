Sagra Musicale Umbra, Sangemini e Perugia i prossimi appuntamenti della 77^ edizione - Tuttoggi

Dimore storiche, musica e solidarietà nel secondo fine settimana della Sagra Musicale Umbra , la più vecchia manifestazione culturale umbra

Dimore storiche, musica, e solidarietà nel secondo fine settimana della Sagra Musicale Umbra. Venerdì 9 settembre, alle 21, Ema Nikolovska, talentuosa mezzosoprano macedone-canadese, insieme al pianista indoamericano Kunal Lahiry, tra i BBC New Generation Artists selezionati per il periodo 2021-2023, si esibiranno all’Abbazia di San Nicolò San Gemini con un programma che vede in scaletta di Schubert, Wallen, Debussy, Schumann e Sol.

Stesso giorno per il duplice appuntamento dedicato alla solidarietà, con il Quintetto di Fiati dell’Orchestra da Camera di Perugia in concerto per gli ospiti delle Opere Pie Donini (alle 10.30) e per i detenuti del Complesso Penitenziario di Capanne (alle 15), e per il terzo appuntamento di Coralmente – rassegna dedicata ai più importanti gruppi corali umbri nella chiesa di Sant’Ercolano a Perugia – alle 18 con il Coro S. Spirito Volumnia, diretto da In Sang Hwang, con Francesco Ragni e Jacopo Zembi, organo, Klara Lužnik, soprano, Rosalba Petranizzi, contralto, Giuseppino Orselli, tenore, e Giulio Boschetti, basso, in concerto alle 18. Coralmente proseguirà poi sabato 10 settembre, alle 21, con Mater fons amoris, concerto del coro Accademia degli Unisoni, diretto da Leonardo Lollini, con Francesco Ragni, organo, e Angiolo Lisetto, basso.