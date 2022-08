Sagra e Corsa del gallo, animalista si incatena: denunciata

Lei, Laleh Rashtian, parla di azione per fermare lo “scempio”, utilizzando gli “individui animali non umani” per divertimento. “I galli – dice – soffrono già abbastanza, devono patire una non vita di schiavitù, sfruttamento e sofferenza e infine essere uccisi per finire nello stomaco (obitorio cimitero) di necrofagi mangiacadaveri”.

E accusa il sindaco di Perugia per non voler emanare un’ordinanza che vieti tali manifestazioni. “La vera colpa – prosegue -è di chi ancora lo permette”.

Quindi, Laleh Rashtian rinnova il suo appello: “Lasciate in pace gli altri animali!! Loro vogliono essere lasciati in pace, non vogliono né finire nel vostro stomaco né partecipare a “gare”, corse, feste paesane, palii, quintane, corride, sagre ecc.. Non fare ad altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Vivi e lascia vivere tutti!”.