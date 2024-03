Ruzzolone, ai Prati di Pontebari successo per il Memorial "Enughe Patito" - Tuttoggi.info

L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Lancio Ruzzolone Spoleto e dalla stessa Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

Una giornata di sport e ricordi quella che, sulle piste di Pontebari di Spoleto, domenica scorsa ha visto disputarsi la terza edizione del Memorial Enughe Patito, indimenticabile figura legata alla tradizione del lancio del ruzzolone, giocatore che ha dato tantissime soddisfazioni all’Asd Spoleto che ha voluto ricordarlo, ancora una volta, con immenso piacere.

Ben 120 i giocatori in gara, suddivisi in 60 coppie, provenienti da Perugia e Terni. I vincitori sono stati premiati dai vertici della società sportiva e da Elvasio Patito che ha voluto prendere parte al Memorial in rappresentanza della sua famiglia.

Nella categoria A primo posto a Gianni Ercoli e Mirco Ronchi, secondo a Fabio Bussetti e Sauro Caneponi, terzo e quarto posto parimerito ad Alessandro Giglioni e Francesco Porcari e all’altra coppia composta da Mauro Curi ed Alberto Valiani.

Nella categoria B oro per Gino Camilli e Marcello Pambianco, argento per Nicolas Sani e Riccardo Sani e bronzo per Daniele Sciutti e Gianfranco Valentini.

Nella categoria C, infine, primo posto per Vito Tempesta e Giovanni Farnesi, secondo per Manlio Natalizzi e Marcello Cellini, terzo per Sandro Valecchi e Francesco Tordi.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Asd Lancio Ruzzolone Spoleto e dalla stessa Figest, Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.