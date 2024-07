Ruzzolone: a Todi assegnati i titoli di campioni d'Italia a squadre - Tuttoggi.info

A conquistare il gradino più alto del podio, nella gara d’apertura della tre giorni, lo spoletino Giampaolo Ferracchiato del team “La Selva”. Dietro di lui medaglia d’argento per il perugino Mauro Curti della società “Bosco” e terzi, a pari merito, Alberto Valiani

Modena la fa da padrone al Campionato italiano a squadre di ruzzolone nel lungo week end che, sulle piste del Comune di Todi, ha visto protagonisti tanti giocatori a partire dagli “elite”, i 32 migliori in campo in serie A in quella che è una delle discipline più antiche riconosciute dalla Figest Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali.

A conquistare il gradino più alto del podio, nella gara d’apertura della tre giorni, lo spoletino Giampaolo Ferracchiato del team “La Selva”. Dietro di lui medaglia d’argento per il perugino Mauro Curti della società “Bosco” e terzi, a pari merito, Alberto Valiani, sempre della società “Bosco” di Perugia, e Matteo Gili della società “Casine” di Modena. Subito dopo la sfida, disputatasi nell’impianto in località Pontenaia, gli “elite” sono stati accolti nel centro di Todi con una cerimonia di inaugurazione del Campionato italiano di ruzzolone cui hanno preso parte le autorità locali rappresentate dal vice sindaco Claudio Ranchicchio, dal presidente nazionale Figest, Enzo Casadidio, dal presidente della specialità ruzzolone Figest, Giorgio Lamecchi, e dal consigliere federale Claudio Vernaccia.

Nella sfida per il titolo di Campione d’Italia, accolta a Todi per la massima categoria e Piedicolle per le categorie B e C, a salire sul podio sono state le squadre di Gaiato 1, con caposquadra Gabriele Bedonni, in categoria A, davanti a Gaiato 2 con caposquadra Alessandro Cioni e a Fondovalle 2 con caposquadra Michele Violi.

In categoria B primo posto per il team San Gemini, con caposquadra Daniele Sciutti, al secondo Montese 3 capitanata da Roberto Stefanini e terzo il team Zocca 1 guidato da Luciano Ricci.

In categoria C, infine, primo posto per Virtus Pavullo, con caposquadra Gabriele Bortolotti, secondo per il team di Migliano Perugia guidato da Carlo Caiello e terzo per Rovinella Modena con caposquadra Andrea Casolari.

Da sottolineare il successo di Bedonni, trattandosi del suo 15esimo titolo tricolore mentre per Bortolotti si tratta del suo 8° titolo italiano, cosa non da poco visto che il ragazzo è un classe 2008.

Prossimo appuntamento tricolore per il ruzzolone è quello in programma dal 23 al 25 agosto a Sestola, in provincia di Modena, per i Campionati italiani assoluti.



