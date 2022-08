Run&Walk by night, a Terni una manifestazione podistica di beneficenza - Tuttoggi

Moriconi: “Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alle associazioni”

“Run&Walk by night – ha dichiarato Luca Moriconi – ha un valore aggiunto”. “Grazie alle associazioni, infatti, coniuga lo sport con un’attività di solidarietà”. L’evento ludico motorio prevede un percorso di 7,5 chilometri per le vie della città, con partenza alle ore 21.00 dal camposcuola Casagrande di Terni. Il costo dell’iscrizione ammonta a 5 euro. “Il ricavato – ha precisato Moriconi – sarà devoluto in beneficenza alle associazioni.

Proietti: “Il movimento sportivo ternano è in grande fermento”

“La Maratona di San Valentino racchiude l’identità di Terni, ma anche Run&Walk by night è un simbolo per la nostra città”, ha aggiunto l’assessore allo Sport. “Ringrazio, pertanto, le associazioni che offrono aiuto e supporto a persone e famiglie”. “Run &Walk by night è un preludio alla Notte bianca dello Sport del 17 settembre. Il movimento sportivo ternano è in grande fermento. Lo sport a Terni ha voglia di vivere”.

Lo sport come inclusione sociale

“Le associazioni – ha concluso l’assessore Cristiano Ciccotti – sono la spina dorsale del Welfare”. “Dedicare il proprio tempo agli altri è lo spirito della nostra comunità”. “L’agonismo non è l’aspetto principale dello sport. Lo sport è inclusione”. “L’emergenza sanitaria ha causato l’isolamento sociale: tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per incentivare l’associazionismo”. “I ragazzi si devono avvicinare al volontariato, e la chiave di lettura è quella dello sport”.

Le associazioni che hanno aderito a Run&Walk by night

Le associazioni che hanno aderito a Run&Walk by night sono: AUCC, Associazione Umbra per la Lotta Contro il Cancro, Croce Rossa Italiana, sezione di Terni, Misericordie, Terni per Terni anch’io, Aladino, associazione onlus per la tutela dei diritti di persone con disabilità, Mi Rifiuto Terni, A.Ge, Associazione italiana Genitori, Unicef per ogni bambino, LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Damiano per l’Ematologia, AFAD, Associazione Famiglie Disabili Terni.