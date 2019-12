Rumori dal rimorchio, camionista trova 9 clandestini | In 5 già espulsi - Tuttoggi

Sentiva rumori strani provenire dal rimorchio del suo camion e ha quindi deciso di fermarsi, all’altezza di Camporeggiano (Gubbio), per capire cosa stesse succedendo. Meraviglia e paura per un camionista greco quando, aperto il portellone posteriore, nella serata di lunedì 16 dicembre, si è ritrovato davanti 9 “passeggeri” clandestini, tra cui 3 minorenni, tutti di origine afghana, stipati tra la merce.



Quest’ultimi erano riusciti a nascondersi dentro il rimorchio addirittura in Grecia, da dove l’autoarticolato, imbarcatosi verso il porto di Ancona, e passando per l’Umbria, avrebbe poi raggiunto la destinazione finale nella cittadina toscana di Prato. Un viaggio lunghissimo e disumano che per i 9 uomini, per fortuna trovati con sintomi non più gravi della disidratazione, si è però interrotto nella frazione eugubina.



Dopo la clamorosa scoperta del camionista, che ha subito chiamato il 112, i clandestini sono stati portati via dalle forze dell’ordine. Proprio in queste ore il prefetto di Perugia Claudio Sgaraglia, su proposta del questore, ha firmato cinque provvedimenti di espulsione. I tre minori, invece, sono stati ospitati in strutture adeguate. L’unico cittadino afghano richiedente asilo è infine stato destinato al centro di assistenza a ciò preposto. Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri per risalire ai presunti responsabili di questo grave episodio di traffico di esseri umani e stabilire se la destinazione fosse davvero la Toscana.