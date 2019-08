Rugby, Pietro Coppari selezionato per Leicester Camp

Dal rossoverde del Terni Rugby al rossoverde dei Leicester Tigers. Dopo tre settimane di allenamento a Selva di Valgardena sotto la guida di Marta Pasotti, ex Nazionale Femminile di rugby, Pietro Coppari è stato selezionato per prendere parte al Leicester Tigers Bishop Burton Talent Identification Camp 2019. Il giovane Drago volerà quindi fino in Inghilterra per prendere parte a una settimana di allenamenti con i tecnici di uno dei più prestigiosi club di rugby del mondo. Erano oltre 70 i ragazzi, tra cui 10 del Terni Rugby, che hanno partecipato alle selezioni di Selva di Valgardena divisi in tre gruppi: Under 8-10, Under 12-14, Under 14-16. Complimenti a Pietro per averci provato e creduto. A tutti gli altri l’invito a continuare ad allenarsi duramente inseguendo sempre con ostinazione il proprio sogno.

