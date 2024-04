Rugby Gubbio: straordinario pareggio contro l’Unione San Benedetto - Tuttoggi.info

Rugby Gubbio: al Coppiolo i lupi combattono fino alla fine e conquistano uno straordinario pareggio contro l’Unione San Benedetto, 27-27

Con la salvezza già in tasca i ragazzi di coach McDonnell sono entrati in campo rilassati ma determinati a fare una buona prestazione, onorando il campo eugubino e la maglia del Rugby Gubbio.

Se all’andata, fuori casa, era finita 48-0 per il San Benedetto, al ritorno la musica è cambiata e i lupi del Rugby Gubbio hanno conquistato uno straordinario pareggio contro una squadra di grande esperienza che è 6° nella classifica del Campionato di Serie B Girone 2.

27-27 il risultato finale. Il Rugby Gubbio parte molto bene, segnando una meta con Sebastiano Capannelli nei primi minuti di gioco. Il San Benedetto reagisce, prima con un calcio di punizione e poi con due mete.

Il Rugby Gubbio non molla, Lorenzo Floridi mette tra i pali un calcio di punizione e poco dopo Lorenzo Crotti vola in meta seminando tre avversari. Segna ancora il San Benedetto, chiudendo il primo tempo in vantaggio, 17-24.

Nella ripresa di nuovo Floridi al piede su punizione, il San Benedetto risponde con un altro calcio di punizione ma i giocatori di coach McDonnell non mollano e nell’ultima azione della partita segnano la meta (e la trasformazione) del pareggio.

Le parole di Joe McDonnell a fine match: “Per prima cosa grazie al San Benedetto per la partita di oggi, è stata un’altra storia rispetto alla partita di andata. Abbiamo iniziato bene segnando una meta nei primi 5 minuti, poi abbiamo commesso qualche errore di disciplina e il San Benedetto ne ha approfittato rispondendo con due mete nel primo tempo. Nel secondo tempo la partita è stata equilibrata e combattuta, con una punizione per noi e una per loro e la meta di Giacomini alla fine. Dopo 20 partite del Campionato sapevamo che non sarebbe stata facile ma sono molto soddisfatto. Quasi tutti gli avanti hanno giocato 80 minuti, dando un grande esempio. Complimenti a Filippo Ferranti che ha giocato per oltre 50 minuti contro avversari più grandi e di maggiore esperienza. Tutti segnali positivi per il prossimo anno. 27-27 è un ottimo risultato, conquistiamo 2 punti in classifica, sono molto felice. Settimana prossima saremo in casa del Romagna, primo in classifica, servirà disciplina e il giusto approccio alla partita ma oggi ho visto che i ragazzi ci hanno messo cuore e sono molto contento. Di nuovo complimenti a tutti i ragazzi e al San Benedetto”.

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Marco Pascolini, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Lorenzo Crotti (C), Giovanni Di Fiore, Lorenzo Floridi, Davide Gioè, Federico Sonini, Lorenzo Urbanelli, Ayoub Mafrouh, Jonathan Rafael Scarpa, Sebastiano Capannelli, Samuel Giacomini, Giuseppe Casagrande (vC), Filippo Ferranti, Mattia Scotti, Emanuele Rossi, Francesco Paciotti, Marco Cecchetti, Roberto Rogari, Ion Puica e Riccardo Tomassoli.

Eletto Rugby Gubbio Man of the Match Ayoub Mafrouh. Il premio è stato gentilmente offerto dalla Birreria Frà Luppolo di Gubbio, che ringraziamo per l’ormai storico supporto al nostro Club.

Prima della Senior sono scesi in campo al Coppiolo di Gubbio anche i Centauri U18 che nonostante tre mete segnate non riescono a capitalizzare il risultato finale contro il Ravenna Rugby, perdendo 17-20.

La Senior del Rugby Gubbio consolida così la salvezza nel Campionato di Serie B, onore a questi ragazzi!



Luogo: Campo da Rugby, Via Vito Schifani, SNC, GUBBIO, PERUGIA, UMBRIA