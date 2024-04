Rugby Gubbio: complimenti al Romagna RFC per la bellissima prestazione, il Rugby Gubbio dà tutto in campo! Vincono i Centauri U18. - Tuttoggi.info

Sul campo di Cesena il Romagna RFC ha dimostrato perché è primo in classifica.

Tecnica, organizzazione, efficacia, il Romagna ha dato una straordinaria lezione di rugby.

I Lupi del Rugby Gubbio, coraggiosi come sempre, non si sono tirati indietro e per 80 minuti, forse anche qualcosa di più, hanno difeso, placcato, sono andati a terra e si sono rialzati, e di nuovo placcaggi, spingere, sostenere, avanzare.

Impietoso il risultato finale, 88-0, con 14 mete segnate.

Una giornata di bel rugby, terminata con un ottimo Terzo Tempo, complimenti Romagna, grazie!

Le parole di coach McDonnell dopo la partita: “Questa è una squadra di alto livello, i miei complimenti al Romagna. Loro il prossimo saranno in Serie A e hanno dimostrato un gioco di altissimo calibro. Noi non abbiamo mai mollato e giocare contro una squadra così forte è sempre una grande esperienza sia per il team che per ogni giocatore individualmente. I ragazzi hanno dato il 100% e non hanno lasciato nulla di intentato in campo, quindi sono soddisfatto. Fa parte della nostra crescita in Serie B. Rimaniamo in Serie B perché siamo cresciuti molto durante la stagione e abbiamo giocato bene.”

Per il Rugby Gubbio sono scesi in campo: Roberto Rogari, Alessio Ghirelli, Francesco Giorgini, Riccardo Tomassoli, Giovanni Di Fiore, Davide Gioè, Alessandro Zuccheri, Jonathan Rafael Scarpa, Federico Sonini, Marco Cecchetti, Francesco Paciotti, Sebastiano Capannelli, Mattia Scotti, Ayoub Mafrouh, Emanuele Rossi, Samuel Giacomini, Giuseppe Casagrande, Andrea Tognoloni, Gabriele Micale, Marco Pascolini, Francesco Lorenzi, Michele Sciamanna.

Al fianco di coach Joe McDonnell gli assistenti allenatori Lucio Sollevanti, Paolo Menichetti, Daniele Fiorucci e Mirco Pauselli.

Ora per il Rugby Gubbio, forte della salvezza matematica ottenuta a tre giornate dalle fine, c’è da affrontare, in casa, l’ultima partita del Campionato, sabato 4 Maggio a Gubbio, ore 15:30, contro Jesi.

Poi c’è da iniziare a preparare la prossima stagione e si rincomincia da qui…

Buone notizie invece da Ancona, dove i Centauri U18 hanno battuto l’Unione Rugbistica Anconitana 28-24 dopo una partita molto combattuta fino alla fine.

Grandi!



