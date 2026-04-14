Rugby Gubbio: al Coppiolo i Lupi battono i Cavalieri 26-7 - Tuttoggi.info

Davanti al numerosissimo pubblico di casa, venuto a tifare il Rugby Gubbio in occasione dell’ultima partita a Gubbio della stagione (la penultima del Campionato Naz. di Serie B 2025/26), i ragazzi di coach McDonnell sono scesi in campo determinati a dare battaglia ai Cavalieri Union.
Ed è stata una partita spettacolare, con il Rugby Gubbio padrone del campo e del gioco per tutti gli 80 minuti.
4 le mete dei lupi eugubini, a segno prima Francesco Lorenzi, con trasformazione di Dehan Neethling, poi Luigi Pretotto e Anru Louis Van Rhyn, entrambe le mete segnate grazie al lavoro del pacchetto di mischia.
Il primo tempo si conclude con l’unica segnatura dei Cavalieri Union, 19-7 per il Rugby Gubbio.
Nel secondo tempo i Cavalieri attaccano ma una bellissima corsa di Dehan, che buca la difesa avversaria e poi trasforma, fissa il punteggio sul 26-7.
Un’altra ottima prestazione del Rugby Gubbio, che può ritenersi più che soddisfatto della prestazione e dell’intero Campionato.
Ora un breve periodo di pausa e poi l’ultima partita della stagione contro il CUS Siena.
Onore ai ragazzi di coach McDonnell che hanno lottato partita su partita, pallone su pallone, creando gioco e costruendo vittorie importantissime.
I convocati del Rugby Gubbio: Dehan Neethling, Francesco Lorenzi, Riccardo Fioriti, Riccardo Romagnoli Poloni, Giovanni Di Fiore, Leonardo Smacchi, Gabriele Estrada, Lorenzo Urbanelli, Rocco Artuso, Andrea Nucciarelli, Marco Caroli, Sebastiano Capannelli, Anru Louis Van Rhyn, Luigi Pretotto, Filippo Ferranti, Samuel Giacomini, Luca Minelli, Leonardo Fecchi, Silvano Broqua, Mattia Ceccarelli, Riccardo Tomassoli, Giovanni Piobbichi.
Complimenti anche all’U14 del Rugby Gubbio, impegnata a Falconara e tornata a casa con due vittorie in tasca. Bravi!!!
Prossimi appuntamenti
Ultima di Campionato fuori casa per i lupi del Rugby Gubbio, che domenica 3 maggio saranno a Siena. Inizio ore 15:30, diretta streaming su VEO LIVE.
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