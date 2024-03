Rugby, Club scozzese del Dundee ospite del Foligno per un weekend di sport e amicizia - Tuttoggi.info

Prima tutti insieme a Roma a vedere il Sei Nazioni e poi amichevoli tra le varie squadre nello spirito del "Terzo Tempo"

A Foligno un weekend di respiro internazionale per far vivere alle giovani e ai giovani rugbisti umbri un’esperienza di sport e amicizia diversa dal solito. La società sportiva del Foligno Rugby ha, infatti, organizzato una trasferta in terra italiana per il club scozzese del Dundee Rugby Rfc che è giunto così in Umbria venerdì 8 marzo.

Il giorno successivo, da Foligno sono partiti per Roma quattro pullman di sportivi e appassionati della palla ovale, di cui uno interamente scozzese. La comitiva si è recata quindi allo stadio Olimpico per la quinta giornata del Sei Nazioni, in particolare a vedere il match Italia-Scozia, spettacolare partita vinta dalla Nazionale azzurra. Domenica 10 marzo è stato poi il turno dei ragazzi del Foligno Rugby che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con la realtà scozzese sputando ben due match tra pari età nati nel 2009 e pari età nati nel 2008 e 2007.

“Una giornata – commentano dalla società folignate – ricca di emozioni e divertimento, che neanche la pioggia è riuscita a fermare e che ha visto la doppia vittoria da parte delle nostre squadre grazie al fondamentale supporto dei club di Perugia, Gubbio, Città di Castello e Terni. Alla fine della giornata uno splendido terzo tempo e celebrazioni, con scambio di riconoscimenti nella speranza che questo rapporto con i cugini scozzesi si possa consolidare nel tempo.

Un ringraziamento speciale al Dundee Rugby Rfc, a tutta la macchina organizzativa del Foligno Rugby, a tutti i volontari agli atleti e anche ai club limitrofi di Gubbio, Città di Castello, Perugia e Terni che hanno partecipato a questa bella giornata.”