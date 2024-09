Rudy Zerbi presenterà la sesta edizione di ProSceniUm - Tuttoggi.info

Sarà Rudy Zerbi il conduttore della sesta edizione di “ProSceniUm, Festival della canzone d’autore Città di Assisi” e “Memorial Cristian Parisi”, concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale, in programma sabato 26 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Lyrick di Assisi. Ad affiancarlo nella conduzione ci sarà Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach.

Rodolfo Zerbi, detto Rudy, è uno dei volti più noti della televisione italiana, è conosciuto soprattutto per il suo ruolo di giudice e coach in programmi di grande successo come “Amici di Maria De Filippi” e “Italia’s Got Talent”. Ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica come produttore discografico per Sony Music dove ha lavorato con importanti artisti italiani e internazionali, come Laura Pausini, Gianni Morandi e Biagio Antonacci. Oltre a lavorare in numerosi programmi televisivi, Zerbi è anche uno degli speaker di Radio Deejay dove, nei fine settimana, conduce un programma assieme a Laura Antonini. Nonostante sia stato spesso etichettato come giudice critico e severo in tutti i talent a cui ha partecipato, chi lo conosce bene lo descrive come una persona estremamente empatica e sempre pronta ad aiutare i giovani artisti nel loro percorso professionale.

La manifestazione, ideata ed organizzata dall’Associazione Culturale ProSceniUm – Progetto Scenico Umbro, vanta una propria orchestra ritmo sinfonica, diretta dal maestro Paolo Ciacci, che accompagnerà i 10 finalisti nell’esecuzione dei brani dal vivo.

ProSceniUm è realizzato con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria e della Provincia di Perugia, in collaborazione con la Città di Assisi e SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e con il sostegno di Nuovo Maie – i diritti degli artisti, BCC di Spello e del Velino, CNA Umbria, Camera di Commercio dell’Umbria e Fondazione Perugia. Anche quest’anno Radio Subasio è radio ufficiale del Festival.

Tutte le informazioni sono reperibili online nel sito di ProSceniUm: www.prosceniumfestival.it.

Pagina Facebook: @ProSceniUmFestival

Pagina Instagram: @prosceniumfestival