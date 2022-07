Rubavano portafogli agli anziani nei supermercati, banda fermata in auto sulla E45 - Tuttoggi

Dopo le denunce sporte dalle vittime, i militari si sono messi all’opera setacciando le telecamere della zona e individuando un’auto sospetta in transito proprio nell’ora in cui erano avvenuti i furti. La vettura è stata in seguito rintracciata dai carabinieri di Pieve Santo Stefano mentre era in transito sulla E45. A bordo gli occupanti sono stati trovati in possesso di diverse centinaia di euro – di cui non hanno saputo spiegare la provenienza (essendo tutti loro disoccupati) – e di chiavi alterate per aprire diversi tipi di serrature.

Ovviamente è stato tutto sequestrato ed i 4 sono stati denunciati alla magistratura di Arezzo, alla quale dovranno rispondere di furto aggravato in concorso e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.