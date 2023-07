Rubano oltre 1000 euro di profumi, due arresti | Continua piaga dei furti nei supermercati - Tuttoggi.info

Solo nel 2023 è il 7° arresto per questo tipo di reato a Sansepolcro, insieme a ben 37 denunce | Malviventi agiscono sempre utilizzando buste artigianalmente modificate, capaci di superare i sistemi antitaccheggio

Continuano i furti nei supermercati a Sansepolcro per i quali, solo nel 2023, i carabinieri hanno portato a termine ben 7 arresti e 37 denunce.

Forse favoriti dagli svincoli senza controlli della E45, i malviventi vengono spesso colti in flagrante in vari esercizi della città, adottando sempre lo stesso modus operandi: utilizzando buste artigianalmente modificate e capaci di superare i sistemi antitaccheggio (schermate con della semplice carta stagnola) riescono a portare fuori dai negozi prodotti di ogni genere, puntando soprattutto a quelli di maggior valore.

L’ultimo episodio è avvenuto in questi giorni in una profumeria di un centro commerciale, dove i due “intrusi” di turno sono stati seguiti a distanza dai carabinieri e sorpresi a infilato diversi prodotti all’interno di una busta di cartone, per poi uscire senza passare dalle casse. Una volta tornati all’auto con la refurtiva è scattato il blitz delle forze dell’ordine, che li hanno perquisiti trovandoli in possesso di 7 confezioni di profumi di grandi firme dell’alta moda, per un valore di acquisto oltre i 1.000 euro.

Sul veicolo, inoltre, sono state trovate anche attrezzature da scasso e altre buste artigianali, mentre addosso ai fermati c’erano una cospicua somma di denaro ed un coltello a serramanico. Immediatamente arrestati (è il 7° arresto di questo tipo nel 2023), i due sono stati trattenuti in attesa del giudizio direttissimo che si terrà presso il Tribunale di Arezzo.