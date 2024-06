Rubano in un bar, sorpresi e arrestati in flagranza dai carabinieri - Tuttoggi.info

I carabinieri della stazione di Santa Maria degli Angeli nella notte scorsa hanno tratto in arresto due uomini, di 36 e 49 anni, cittadini rispettivamente polacco e tunisino, sorpresi, in flagranza di reato, mentre stavano rubando degli alcolici in un bar della zona. I fatti sono accaduti nella notte tra giovedì e venerdì.

I militari, avendo ricevuto numerose segnalazioni da parte del proprietario del locale, sito all’interno di una palestra, hanno organizzato un servizio di osservazione notturno, con l’obiettivo di stanare gli autori dei ripetuti furti. Intorno alle 2 hanno notato due uomini armati di torcia che, dopo aver forzato una porta di emergenza, entravano all’interno del locale e iniziavano a prelevare bottiglie di varie bevande alcoliche, aprendone anche alcune in loco. Una volta giunti i rinforzi dell’Aliquota Radiomobile, i militari hanno fermato le due persone, domiciliate da tempo tra Assisi e Bastia Umbra. Arrestati per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso, i due uomini sono stati condotti in caserma e concluse le operazioni che hanno portato all’esatta loro identificazione oltre che ricostruire la dinamica dell’evento.

Trattenuti nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza, i due hanno visto convalidato l’arresto dopo la direttissima svoltasi a Perugia.