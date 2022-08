Rubano cavi di rame e bloccano il depuratore di Camposalese

Ladri in azione nella notte, in mattinata l'impianto rientrato in funzione, ma per la normalità servirà una settimana

Rubano 30 metri di cavi elettrici e bloccano il depuratore di Camposalese, che serve l’agglomerato urbano di Camposalese.

Sono in corso indagini per cercare di dare un volto ai ladri che nella notte tra venerdì e sabato, dopo aver disabilitato il sistema di videosorveglianza, si sono introdotti all’interno della struttura, tagliando le linee dell’alimentazione elettrica per asportare circa 30 metri di cavi di rame.