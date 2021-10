Una donna si introduce in un'azienda di Sant'Andrea delle Fratte durante la pausa pranzo | Presa dalla polizia insieme al compagno

Rubano borsello con 6 mila euro, arrestati. E’ successo in un’azienda di Sant’Andrea delle Fratte, durante la pausa pranzo. Il titolare si è accorto che una donna, approfittando appunto della sosta, si era introdotta furtivamente nella zona riservata agli uffici passando dal retro dello stabile.

Il titolare cercava di chiederle spiegazioni ma la stessa, senza fornire alcuna giustificazione, si allontanava con passo svelto. Nel frattempo, uno dei soci, colto da un terribile sospetto, andava a controllare la presenza di un borsello nascosto dietro il bancone dell’ufficio contenente l’incasso di mesi di lavoro e sacrifici per l’ingente somma di circa 6.000 euro in banconote, assegni e carte di credito, facendo l’amara scoperta che era stato rubato.

La donna e il complice

Preso dalla disperazione il titolare si poneva all’inseguimento della donna accorgendosi però ben presto che non era sola, ma era in compagnia di un uomo con il quale si allontanava camminando sempre più velocemente nonostante le suppliche della vittima a restituirgli il borsello.

La coppia, che era stata già notata nei giorni precedenti girovagare nella zona a chiedere l’ elemosina, cominciava a correre per le vie intorno gli stabilimenti della zona inseguiti dal titolare il quale nel frattempo si era messo alla guida della sua autovettura dando vita ad una specie di carosello durante il quale provava più volte invano a convincere i due a restituirgli i soldi ottenendo però da questi come risposta solo frasi di scherno.

L’arrivo della polizia e l’arresto

Vistosi in difficoltà la vittima chiedeva ad un passante di avvisare la polizia e sul posto in pochi istanti convergevano due pattuglie della Squadra Volante che riuscivano ad intercettare a breve distanza tra loro i sospettati del furto.

I poliziotti poco dopo riuscivano a ritrovare il borsello con tutti i soldi occultato sotto ad un cespuglio dove era stato gettato dalla donna con l’intento di farla franca. La coppia veniva arrestata per furto aggravato in concorso e sarà processata per direttissima mentre la refurtiva recuperata dalla Polizia di Stato veniva restituita al titolare dell’azienda.