Rubano bancomat ad anziano e in meno di 24 ore spariscono 7000 euro | Denunciata coppia - Tuttoggi

L’anziano si è così si recato all’ufficio postale la mattina successiva, dove ha richiesto l’estratto conto: con il suo bancomat, lo stesso giorno e quello precedente, erano stati fatti alcuni prelievi e molteplici acquisti (cellulari, capi di abbigliamento, rifornimenti carburante e pagamenti alle slot machine) in altrettante attività di Perugia, per un valore complessivo, come detto, di circa 7.000 Euro.

Raccolta la denuncia, i militari di Gubbio hanno immediatamente indirizzato gli accertamenti agli esercizi commerciali dov’erano stati fatti gli acquisti, acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza e documentazione probatoria. I carabinieri, dai video acquisiti, hanno estrapolato le immagini di un uomo e una donna.

La coppia, nei mesi precedenti, era stato pure controllata e sottoposta a fotosegnalamento per altre attività. Dal confronto con i frame estrapolati dai filmati degli esercizi commerciali e sportelli bancomat, i carabinieri sono infine risaliti all’identità dei due, un 30enne e una 25enne, denunciati per ricettazione e indebito utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.