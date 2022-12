Ruba vestiti per 700 euro poi aggredisce addetto alla sicurezza, arrestata 47enne

La donna è stata notata da un addetto alla sicurezza e dal responsabile del supermercato, arrestata dai carabinieri

Ha rubato vestiti e scarpe per un valore di oltre 700 euro, poi ha aggredito un addetto alla sicurezza per guadagnarsi la fuga, ma è finita in manette. I carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno infatti arrestato per rapina una donna di 47 anni, di origini albanesi, disoccupata.

La 47enne è entrata all’interno del supermercato del centro commerciale Collestrada con un carrello contenente già delle buste di un noto marchio di abbigliamento. Con sé aveva anche una placca magnetica generalmente utilizzata nei negozi per rimuovere il dispositivo antitaccheggio e così facendo ha introdotto nelle buste 4 paia di scarpe e delle felpe di noti marchi, per un valore di oltre 700 euro.