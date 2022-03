Ruba una bottiglia, poi ha un malore: i poliziotti salvano la vita al ladro

Il 33enne slavo era stato scoperto dalla sorveglianza del centro commerciale, poi le convulsioni mentre gli agenti lo portavano in Questura

Gli hanno salvato i poliziotti, accorsi nel centro commerciale di Corciano richiamati da un addetto alla vigilanza, che aveva sorpreso un uomo ad allontanarsi senza aver pagato la merce sottratta dagli scaffali. Sotto il giubbotto il 33enne di origini slave nascondeva una bottiglia di whisky.

Mentre gli agenti lo stavano accompagnando in Questura, per ulteriori accertamenti, l’uomo ha improvvisamente iniziato a tremare in maniera lungo tutto il corpo, in preda alle convulsioni. Gli agenti, accortisi immediatamente degli spasmi incontrollabili del 33enne, dopo aver arrestato immediatamente la marcia, hanno fatto fuoriuscire l’uomo dall’abitacolo e lo hanno posizionato a terra in sicurezza, mettendo in atto tutte le manovre di primo soccorso necessarie a impedire il soffocamento.

Dopo avergli prestato le prime cure, gli agenti della Squadra Volante hanno immediatamente richiesto l’intervento urgente del personale sanitario del 118, ricevendo, al contempo, anche l’ausilio di personale della polizia locale.

Grazie all’intervento repentino dei poliziotti è stato possibile evitare il peggio. Il giovane è stato trasportato immediatamente presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e sottoposto a ulteriori accertamenti.

Scampato il pericolo, i poliziotti hanno ultimato le formalità di rito e provveduto a deferire l’uomo presso l’autorità giudiziaria per il reato di furto.