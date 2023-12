Ruba un profumo e scappa: 29enne beccato con la refurtiva

L'operazione nel corso dei controlli straordinari del centro storico, disposti per far fronte all'aumento dei furti.

Beccato con la refurtiva in via Garibaldi dopo aver rubato due confezioni di profumo. Ad individuarlo gli agenti della Polizia di Foligno, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio.

L’avviso del personale della nettezza urbana

Nel corso di tali servizi, i poliziotti sono stati avvicinati dal personale addetto alla nettezza urbana, il quale ha riferito che, poco prima, in un esercizio commerciale di via Garibaldi, si era stato consumato un furto. Dopo aver acquisito tutti gli elementi descrittivi, gli operatori hanno avviato le ricerche del responsabile lungo le vie del centro storico. Tale attività ha dato esito positivo. Il giovane, rintracciato in via Madonna del Giglio, vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente agli agenti due confezioni di profumo, poi risultate essere le stesse asportate poco prima dall’esercizio commerciale.

Il divieto di ritorno a Foligno

Accompagnato in Commissariato per le attività di rito, è emerso che il 29enne era gravato da un divieto di ritorno nel Comune di Foligno. Per questi motivi è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato e inottemperanza al provvedimento del Questore di divieto di ritorno nel comune. Il servizio di vigilanza è proseguito capillarmente anche alle zone residenziali periferiche e nei luoghi più isolati. Durante l’attività sono state identificate 69 persone e controllati 48 veicoli.