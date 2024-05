Ruba motorini, fugge e si schianta con auto in sosta: minorenne denunciato

Ramazzano, il ragazzino scoperto da alcune persone durante la Festa dei Santi Patroni: intervenuti i carabinieri

E’ accusato di aver rubato due motorini a Ramazzano il 17enne denunciato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia.

Il giovane, durante una manifestazione in questi giorni in corso a Ramazzano, in distinte occasioni, è stato individuato quale presunto autore del furto dei due ciclomotori, entrambi successivamente recuperati.

Mentre stava il minore veniva inseguito da presenti che avevano notato il ragazzo forzare il motorino. Nel tentativo di dileguarsi, si dava alla fuga andando però a collidere con il mezzo appena asportato contro due autovetture parcheggiate, danneggiandole.

Al termine degli accertamenti condotti dai carabinieri nel frattempo intervenuti, il minore, senza precedenti, è stato denunciato all’autorità giudiziaria in ordine all’ipotesi di reato di furto.