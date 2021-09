Il georgiano aveva rubato nel centro commerciale oggetti per un valore di 450 euro | Arresto convalidato, obbligo di dimora notturna e foglio di via

Ruba merce a Collestrada, niente Perugia per 3 anni. Personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha tratto in arresto un cittadino georgiano classe 1973 per il reato furto aggravato presso il centro commerciale di Collestrada.

In particolare, gli agenti della polizia di Stato intervenivano presso il suddetto centro commerciale in quanto il cittadino straniero era stato sorpreso dal personale della vigilanza dopo che lo stesso aveva asportato prodotti per un valore di oltre 450 euro. La merce è stata restituita all’esercente.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per la celebrazione dell’udienza di convalida, al termine della quale veniva emanata la misura dell’obbligo di dimora con permanenza presso il proprio domicilio nelle ore notturne.

Inoltre, il cittadino georgiano veniva altresì colpito da Foglio di via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Perugia per la durata di tre anni, tempestivamente emesso dal questore della provincia di Perugia Antonio Sbordone.