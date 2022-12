Ruba in un supermercato, 38enne fermato dopo la fuga - Tuttoggi

Gli agenti di Perugia sono intervenuti presso un supermercato nel quartiere di San Sisto per un furto di articoli alimentari

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di segnalazione al Numero Unico di Emergenza Europeo, sono intervenuti presso un supermercato nel quartiere di San Sisto per un furto di articoli alimentari. Giunti sul posto, gli operatori hanno preso contatti con il personale addetto agli ammanchi inventariali che ha riferito di aver notato un uomo sospetto il quale aveva prelevato alcuni articoli dagli scaffali nascondendoli poi sotto gli indumenti. Il 38enne aveva poi pagato una bottiglia di alcolici ed era uscito dal negozio.

Il vigilante lo aveva quindi avvicinato per chiedere di riconsegnare i prodotti sottratti ma l’uomo, repentinamente, si era dato alla fuga. Dopo averlo seguito a distanza, l’addetto del negozio ha chiesto aiuto agli agenti della Polizia di Stato che, poco dopo, hanno intercettato il 38enne in via Pergolesi.