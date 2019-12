Ruba generi alimentari e si azzuffa con vigilante, arrestato 49enne - Tuttoggi

Un 49enne di Sansepolcro, nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 dicembre, è stato arrestato per il reato di rapina in un centro commerciale di Città di Castello.

E’ stato un addetto alla sicurezza, insospettito dai movimenti dell’uomo tra gli scaffali, ad intimargli subito di fermarsi per un controllo ma il 49enne, per tutta risposta, ha superato le casse dirigendosi velocemente verso l’uscita. A quel punto il vigilante gli si è parato davanti ma l’uomo lo ha aggredito: ne è nata una colluttazione che, comunque, è servita al fuggitivo per guadagnare l’uscita dal centro commerciale.



L’allarme, lanciato alla centrale operativa dei carabinieri, ha fatto sì che una pattuglia del Radiomobile, che si trovava proprio in zona, riuscisse a rintracciare e bloccare l’individuo poco distante. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di alcuni generi alimentari che aveva rubato poco prima e occultato sotto il cappotto. Inevitabile l’arresto. Questa mattina (venerdì 20 dicembre) è stato processato con rito direttissimo avanti al Tribunale di Perugia che ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà l’uomo in attesa dei termini a difesa richiesti.