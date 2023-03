Ruba due auto fuori da un negozio, 25enne di Perugia denunciato

Indagini scattate dopo la denuncia di 2 cittadini del furto delle loro auto, il primo avvenuto a dicembre e l’altro lo scorso 16 febbraio

I Carabinieri della Stazione di Castel del Piano hanno denunciato un perugino, classe 1998, senza fissa dimora, noto alle Forze di Polizia, per il reato di furto aggravato. L’attività d’indagine scaturisce dalla denuncia da parte di due cittadini per il furto delle loro auto, il primo avvenuto nel dicembre del 2022 e l’altro lo scorso 16 febbraio. I militari, grazie all’acquisizione delle immagini di video sorveglianza del negozio dove erano state parcheggiate le due auto, entrambe lasciate aperte e con le chiavi inserite, sono riusciti a stabile che l’autore era la stessa persona.

In seguito, sono intervenuti nel parcheggio dell’ospedale Silvestrini dove era stata segnalata la presenza sospetta di un soggetto che i militari hanno subito riconosciuto, in quanto indossava lo stesso giubbotto che aveva all’atto dei furti delle due autovetture. Nella circostanza i militari hanno anche rinvenuto l’auto rubata a febbraio e restituita al legittimo proprietario, mentre la prima autovettura rubata è stata rinvenuta in via della Pallotta pochi giorni dopo il furto da personale della Radiomobile della Compagnia di Perugia.